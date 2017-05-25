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Teröristbaşı Gülen'in yeşil pasaportu da iptal ediliyor

Erzurum Valiliğinin iptal kararını, Danıştay 10. Dairesi hukuka uygun buldu.

25.05.2017 - 17:37
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, gerekli kriterleri  taşımamasına rağmen 1990'da çıkarttırdığı hususi damgalı pasaportunun (yeşil  pasaport) 2014'te iptal edilmesiyle ilgili yasal süreçte sona gelindi.

KARAR DÜZELTME İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı çıkarılan Gülen'in avukatı firari Nurullah Albayrak'ın başvurusunu, Danıştay 10. Dairesi karara bağladı. Daire, karar düzeltme istemini reddetti.

Dosya, Erzurum 2. İdare Mahkemesine gönderilecek. Buradan çıkacak sonuçla birlikte FETÖ elebaşı Gülen'in yeşil pasaportu iptal edilecek.

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