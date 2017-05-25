Teröristbaşı Gülen'in yeşil pasaportu da iptal ediliyor

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

İçişleri Bakanı Soylu, açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında; "Terör örgütleri üyeliğinden suçları var." dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Alman Federal Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi Ankara-Berlin hattında gerilime neden oldu