Teröristbaşı Gülen'in yeşil pasaportu da iptal ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, gerekli kriterleri taşımamasına rağmen 1990'da çıkarttırdığı hususi damgalı pasaportunun (yeşil pasaport) 2014'te iptal edilmesiyle ilgili yasal süreçte sona gelindi.
KARAR DÜZELTME İSTEĞİ REDDEDİLDİ
Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı çıkarılan Gülen'in avukatı firari Nurullah Albayrak'ın başvurusunu, Danıştay 10. Dairesi karara bağladı. Daire, karar düzeltme istemini reddetti.
Dosya, Erzurum 2. İdare Mahkemesine gönderilecek. Buradan çıkacak sonuçla birlikte FETÖ elebaşı Gülen'in yeşil pasaportu iptal edilecek.
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