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Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Öcalan'ın anıtının bombalandığı anların videosu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 09:50..
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Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere üst üste darbeler vurmaya devam ediyor.

Burseya Dağı'nı terörden arındıran TSK, Darmık Dağı'ndaki terör hedeflerini de bombardımana aldı.

Bu kapsamda,  terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın anıtı da bombalandı.

TAM İSABET

Yerli ve milli SİHA'larla bombardımana alınan teröristbaşının anıtı yerle bir oldu. Yayınlanan görüntülerde, bombanın Öcalan'ın tam ağız bölgesine düştüğü görülüyor.

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar VİDEO

ANITIN ALTI SIĞINAK

Öte yandan, bombardımanla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sahadan gelen bilgilere göre; bombardımanın tek nedeni anıt değil. Söz konusu anıtın altında devasa bir sığınak var.

Amerika'nın gönderdiği silah ve mühimmatların bir kısmının bu sığınakta saklanıyor iddiası da oldukça güçlü.

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

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