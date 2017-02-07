Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunurken öldürülen PKK'lı terörist için taziye çadırı kuran Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'ne terör soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılmıştı.
BELEDİYE ARTIK TERÖRE HİZMET ETMİYOR
Kayyum ataması yapıldıktan sonra, terörün siyasi kanadı olmaktan çıkarılan belediye, sosyal faaliyetlere hız verdi. Terörün bir kolu olmaktan çıkarılan belediye, geçmişte yapılan ihanetlerin de hesabını sormaya başladı.
40 KİŞİ KOVULDU
Akdeniz Belediyesi, başlattığı soruşturmalar kapsamında 40 terör sempatizanı işçinin görevine son verdi.