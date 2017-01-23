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Teröristin cenazesi sessizce gömüldü

Tekirdağ'da dün gece polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenaze namazı kılınmadı..

23.01.2017 - 14:23
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu dur ihtarlarına uymayarak kaçan, AK Parti ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü saldırganlarından DHKP-C'li Bilgehan Karpat, ölü olarak ele geçirilmişti.

CENAZE NAMAZI KILINMADAN SESSİZCE GÖMÜLDÜ

Karpat'ın cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Morgundan alındıktan sonra Muratlı ilçesine bağlı Aydınköy Mahallesi'ne getirildi. Burada baba evinde bir süre bekletilen Karpat'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazı kılınmadan babası Zeynel Karpat ve yaklaşık 20 kişinin katılımıyla sessiz sedasız mahalle mezarlığına gömüldü.

Teröristin cenazesi sessizce gömüldü

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan, cenazenin defin işlemleri sırasında köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri tarafından iki gün önce saldırgan teröristin evinde arama yapıldıktan sonra, saldırganın babası ve annesinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Teröristin cenazesi sessizce gömüldü

Teröristin cenazesi sessizce gömüldü

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