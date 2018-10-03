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Teröristin gösterdiği mağarada silah ve mühimmat bulundu

Van’ın Gürpınar ilçesinde teröristin gösterdiği mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 03.10.2018 - 21:11..
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gürpınar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün müşterek istihbarî çalışması sonucunda; terör örgütünden kaçtığı tespit edilen ve il merkezinde yakalanan bir teröristin, kırsal alanda bir mağaraya gizlediği silah ve mühimmat ile ilgili adlî işlemleri yerine getirmek amacıyla Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalında, 03 Ekim 2018 günü İl Jandarma Komutanlığımızca Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin Operasyonu icra edilmiştir.

"TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Söz konusu operasyonda, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Teröristin gösterdiği mağarada silah ve mühimmat bulundu

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