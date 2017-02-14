taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.082
USD
3,6561
EURO
3,8671
ALTIN
144,53
PETR
55,9100

Teröristin üzerindeki SD karttan eylem planları çıktı

PKK'lı teröristin üzerinde bulunan SD kartta İstanbul’da yapılması planlanan terör eylemlerle ilgili raporlar ortaya çıktı.

14.02.2017 - 23:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Terörle Mücadele ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü üyesi C.M’yi gözaltına aldı. C.M.’nin üzerinde yapılan aramada polis ekipleri SD kartlar bulundu.

Kartlar üzerinde yapılan inceleme sonrası terör örgütünün İstanbul’da yaptığı ve yapılması planlanan eylemler hakkında düzenlenen rapor tespit edildi.

Raporlardan tespitleri yapılan şüphelilerin yakalanması, raporlarda geçen silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ev hapsi cezası aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

78
Şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi

345
Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

117
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

624
Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

107
Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

458
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM