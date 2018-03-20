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Teröristler Afrin'e zarar vererek kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir sivilin malına ve canına zarar vermeden Afrin merkezi ele geçirirken, teröristler yakıp yıkarak bölgeden ayrıldı.

AA | 20.03.2018 - 15:04..
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Teröristler Afrin'e zarar vererek kaçtı

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'de, YPG/PKK'dan geriye çok sayıda tahrip edilmiş yapı ve araçlar kaldı.

BİNALARIN DUVARLARINI YIKTILAR

Afrin ilçe merkezi ile Racu belde merkezinde çok sayıda bina ve dükkanda, teröristlerin duvarlara içlerinden geçebileceği genişlikte açtığı delikler bulunuyor.

YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıktı.

Teröristler Afrin'e zarar vererek kaçtı

Duvarlarında gedikler oluşan dükkanlar kullanılamaz durumda. Öte yandan teröristler, yapılara büyük maddi hasar vermelerine karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında meskun mahal savaşına girmeye cesaret edemediği için bu deliklerin çoğunu kullanamadan kaçtı.

ARAÇLAR KÜL OLDU

Teröristler kent merkezini terk ederken toplu taşıma, çöp toplama ve yol yapımında kullanılan araçları da yaktı. Çok sayıda aracın bir arada yakılarak tahrip edildiği park yerinde, mazot artıklarının yanmaya devam ettiği görüldü.

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Teröristler Afrin'e zarar vererek kaçtı

Teröristler Afrin'e zarar vererek kaçtı

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