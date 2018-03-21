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Teröristler Almanya'da SDP binasını bastı

Almanya'nın beslediği PKK yandaşları, Sosyal Demokrat Parti binasına saldırdı. Teröristlerin SDP'nin merkez binasına yaptığı saldırıya polisler müdahale etmedi.

İHA | 21.03.2018 - 23:58..
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Teröristler Almanya'da SDP binasını bastı

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda arkadalarına bakmadan kaçan teröristlerin destekçileri, Almanya'da SDP binasını bastı. Frankfurt'ta yaşanan terör saldırısına polisin müdahale etmemesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Teröristler Almanya'da SDP binasını bastı

ALMAN BASINI SORDU; "POLİSLER NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ"

Parti binasına “Afrine özgürlük” yazan pankart asan PYD/PKK yandaşları işaret fişekleri ateşledi.

Terör örgütü yandaşlarının SPD binasına düzenledikleri saldırıya polisin müdahale etmemesi Alman basınında yer aldı.

Sosyal Demokrat Parti’den terör örgütüne uygulanan yasağın kaldırılmasına yönelik çaba sarf etmesini isteyen PYD/PKK yandaşlarının bu eyleminden sonra SPD yetkililerinde herhangi bir açıklama gelmedi.

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