Teröristler Almanya'da SDP binasını bastı

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda arkadalarına bakmadan kaçan teröristlerin destekçileri, Almanya'da SDP binasını bastı. Frankfurt'ta yaşanan terör saldırısına polisin müdahale etmemesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı.
ALMAN BASINI SORDU; "POLİSLER NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ"
Parti binasına “Afrine özgürlük” yazan pankart asan PYD/PKK yandaşları işaret fişekleri ateşledi.
Terör örgütü yandaşlarının SPD binasına düzenledikleri saldırıya polisin müdahale etmemesi Alman basınında yer aldı.
Sosyal Demokrat Parti’den terör örgütüne uygulanan yasağın kaldırılmasına yönelik çaba sarf etmesini isteyen PYD/PKK yandaşlarının bu eyleminden sonra SPD yetkililerinde herhangi bir açıklama gelmedi.