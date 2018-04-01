'Teröristler beslediğim köpek için bile haraç istediler'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'i PKK'nın proje terör örgütü YPG'den temizlenmesinin ardından Afrin halkı rahat bir nefes aldı.

"EĞİTİM DURDU"

Huzurlu günleri sevinçle karşılayan Muhammediye köyünün muhtarı, okulların müfredat değiştiriliyor bahanesiyle boşaltıldığını ve eğlence yeri haline çevirildiğini anlatarak çocukların eğitim alamadığını söyledi.

Teröristler Afrin'de köpek için haraç kesti VİDEO

"KÖPEK İÇİN HARAÇ İSTEDİLER"

Arap kökenli bir Afrinli ise terör örgütünün Arapların hain olduğunu söyleyerek torunlarını katlettiğini ifade ederek, "Fakir ve ya zengin hiç farketmez. Haraç ödeyeceksin. Köpek için haraç istediler. Benden beslediğim hayvan başına vergi istediler. Verecek param yok dedim. Köyden çıkmak için 5 gün istedim. Ama çıkarmadılar." dedi.