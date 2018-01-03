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Teröristler Bitlis'te barınak arayışında

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralar için sokağa çıkma yasağının geldiğini duyurdu.

AA | 03.01.2018 - 01:59..
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Hizan ilçesine bağlı 5 köy ve 2 mezrada, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MİLİTANLARI BARINAK ARAYIŞINDA

Koçyiğit köyü ile Doyumlu mezrası, Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Karlıtepe, Tutumlu ve Gürece köyleri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi maksadıyla söz konusu bölgelerde barınma amaçlı sığınak ve barınak yaptıkları, yakalanan ya da teslim olan örgüt mensuplarıyla yapılan sorgularda, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Teröristler Bitlis'te barınak arayışında

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 2 Ocak saat 23.59'dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatlerinde geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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