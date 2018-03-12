Teröristler cami ve okulları dozerle yıktı

Suriye'nin Deyrizor şehrine bağlı bir köyde yaşamını sürdüren 7 çocuk sahibi 53 yaşındaki Ali el E, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları artınca yaklaşık 2 ay önce Türkiye'ye sığındı.

Terör örgütünün çocuklarını silah altına almak için baskı yapmasına daha fazla dayanamayan aile, her şeylerini geride bırakarak ülkesini terk etti.

Ali el E, eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye, ailenin diğer çocukları ise Lübnan'a sığınmak zorunda kaldı.

Bir süre önce Aydın'a gelen ve burada günlük işlerde çalışarak bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren Ali el E, YPG/PKK'nın zulmünü anlattı.

"YOL KESİP HALKIN PARALARINI ALIYORLAR"

Ali el E, yaşadıkları bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın herkesi ölümle tehdit ettiğini ve insanların evlerini ellerinden aldığını söyledi.

Çocukların da zorla silah altına alındığını vurgulayan Ali el E, şöyle konuştu:

"Terör örgütü YPG/PKK cami ve ve okulları dozerle yıktı, çocukları zorla savaştırıyor ve kaçmak isteyenleri de kampa götürüp ölüme terk ediyordu. Birçok insanın mallarına zorla el koydular. Yol kesip halkın paralarını alıyorlardı. Orada yaşamak için herhangi bir nedenimiz kalmadı. Bildiğim 4 köyün camilerini yıktılar. Okullara ve camilere ulaşmak mümkün değil. İnsanların ne inançlarına ne de dillerine saygıları yok."

"KAÇANLARI KAMPA GÖTÜRÜYORLAR"

Örgütün 13 yaşındaki çocukları alıp Türk ordusuna karşı savaşa zorladığını dile getiren Ali el E, YPG/PKK mensuplarının evleri yağmaladığını belirtti.

Terör örgütünün halka "Bize asker vereceksiniz yoksa size hayat hakkı tanımıyoruz" dediğini vurgulayan Ali el E, "Hastaların tedavisine izin verilmiyor. Kaçanları bir kampa götürüyorlardı. Bu kamptan çıkmak istiyorsanız para vermek zorundasınız. Kamplarda akrep ve yılan ısırması sonucu onlarca kişin öldüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.

"KÖYLERİ HARİTADAN SİLİYORLAR"

Suriyeli Ali el E, PYD/PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere anlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

Türkiye'ye minnet borçları olduğunun altını çizen Ali el E, "Köyleri haritadan siliyorlar. Yol kesip zorla halkın malına el koyan insan olabilir mi? Bu yüzden Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesini destekliyoruz." dedi.