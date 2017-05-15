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Teröristler havasızlıktan bayılmak üzereyken yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 DHKP-C'li terörist havasızlıktan bayılmak üzereyken yakalandı.

15.05.2017 - 16:36
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SDf

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı üzerinde bulunan Kemalköy'deki TIR Parkı'nda A.O.S.'nin kullandığı Denizli plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı.

1'i KADIN 4 TERÖRİST

Aramada dorsede saatlerce havasız kaldıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi havasızlıktan bayılmak üzereyken bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

DHKP-C ÜYESİ OLDUKLARI ANLAŞILDI

Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları, haklarında arama kararı bulunmadığı ancak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasakları bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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