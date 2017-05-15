Teröristler havasızlıktan bayılmak üzereyken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı üzerinde bulunan Kemalköy'deki TIR Parkı'nda A.O.S.'nin kullandığı Denizli plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı.
1'i KADIN 4 TERÖRİST
Aramada dorsede saatlerce havasız kaldıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi havasızlıktan bayılmak üzereyken bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.
DHKP-C ÜYESİ OLDUKLARI ANLAŞILDI
Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları, haklarında arama kararı bulunmadığı ancak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasakları bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.