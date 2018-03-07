Teröristler hayvanlar için kurulan fotokapana takıldı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri fotokopan görüntüsü alınan bölgeye ve teröristlerin kaçış güzergahlarına yönlendirildi.

Ayrıca takviye olarak JÖH Tabur Komutanlığı emir komutasında 2 'Kobra' bölgeye sevk edildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristle sıcak temas sağlayan güvenlik kuvvetleri, bir teröristi silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirdi. Bir teröristin ise yaralı olarak bölgeden kaçtığı tespit edildi.

Kaçan teröristlerin takibine devam edildiği, kaçış istikametlerine operasyon faaliyetinin sürdüğü öğrenildi.

Ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin üzerinde 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 147 fişek, flaş bellek, kütüklük, sim kart, telefon kartı, el aynası, tarak, cımbız, kulaklık, 3 tükenmez kalem, tespih, not defteri, diş fırçası, sigara ağızlığı, çakı, kol saati ve bin ABD doları ile bin lira ele geçirildi.



