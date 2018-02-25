Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

TSK'nın ÖSO ile ortak olarak yürüttüğü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 37'inci gününe girdi. Karadan etkili olarak yürütülen harekat, hava unsurlarıyla da desteklenerek önemli bir noktaya getirildi.

Bugün Kuzey'de alınan beş yeni köy ile YPG'ye Afrin dar edilirken, Güney'de Hatay'ın hemen yanı başında bulunan ve terörün önemli üslerinden olan Cinderes'te de hareketlilik vardı.

CİNDERES'E BOMBA YAĞDI

TSK ve ÖSO unsurları tarafından kuşatılan Cinderes bölgesine yönelik operasyonlar sürdürülürken, Türk jetleri de havadan yürüttüğü operasyon ile bölgeyi teröristlere dar ediyor.

Cinderes bölgesindeki YPG hedeflerinin vurulma anları - VİDEO

ATAK'LAR SABAHA KADAR VURDU

Savaş jetleri tarafından da bombardımana tutulan Afrin'in Cinderes kasabasından siyah dumanların yükseldiği gözlendi. F-16'ların bölgeden ayrılmasıyla savaşan şahinler yerlerini ATAK helikopterlerine bıraktı. Sabaha kadar bölgeye bomba yağdıran, terör mevzilerine ateş açan yerli ve milli helikopterler PYD/YPG/PKK unsurlarına bölgeyi dar etti.

KARA HAREKATI AN MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sinyallerini verdiği "meskun mahal" operasyonları için geri sayım başlatan TSK, Cinderes üzerinden yürüttüğü temizlik faaliyetinin hemen ardından özel eğitimli birliklerin alana girmesi bekleniyor.

Özellikle Hatay'dan sınıra getirilen komandolara bu bölgede büyük iş düşecek, yine aynı şekilde sınıra getirilen JÖH/PÖH unsurları da Doğu'da kazandığı şehir operasyonları deneyimini bu bölgede de kullanarak Afrin Merkez'e kadar ilerleyecek.

CİNDERES'İN ÖNEMİ

Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı başladığından bu yana Afrin'de adı en çok duyulan yerlerden biri. Özellikle Harekat için büyük öneme sahip olan Cinderes, hem Türkiye'nin sınır güvenliği için hem de Afrin merkez'e giden ol için kritik bir yerde bulunuyor.

TSK'nın burayı özellikle hedef olarak seçmesinin üç nedeni bulunuyor. Kuzey cepehesinin temizlenmesiyle "Kilis'e roketli saldırı" haberlerinin durma noktasına gelmesi gibi, buradan da Hatay'a yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. TSK'nın burayı alması durumunda sınır güvenliğini sağlama alması gerçekleştirilirken, Afrin merkez'e de giden hat alınmış olacak.

Bu bölgenin hedef olarak belirlenmesinin diğer nedeni de Cinderes'in Afrin merkezine olan yakınlığı. Merkeze yalnızca 15 kilometre mesafede bulunan Cinderes bölgesi ile TSK'nın gerçekleştirdiği obüs, top ve roket atışları ile Afrin merkezi vurulmaya başlanabilecek bu da Afrin merkezin kısa süre içerisinde teröristlerden arındırılması manasına geliyor.

Bölgenin sonuncu ve en önemli özelliği de Afrin merkezine giden yolu. Dağlık alandan uzak ve açık bir arazisi bulunan Afrin-Cinderes arasındaki yolun kara operasyonuna müsait olması, şehir çatışmalarındaki zayiatın azaltılarak yürütülen operasyonun başarıyla tamamlanması anlamına geliyor.