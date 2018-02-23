Teröristler için çift katlı mezar yapıyorlar

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873 oldu. Ayrıca 100 farklı nokta teröristlerden tamamen temizlendi.

ABD FİNANSE EDİYOR

ABD'nin her türlü desteğini alan terör örgütü, ölen örgüt üyelerini gömmek için bile finanse ediliyor.

ÇİFT KATLI MEZARLAR

Son olarak ABD'nin yayın organı The New York Times'ın yayınladığı haberde, ölü teröristler için bedava mezar hazırlandığı ve mezarların çift katlı olduğu yazıldı.

ÖLÜ TERÖRİST MÜZESİ

Mezarların üzeri plastik çiçeklerle süsleniyor ve teröristlerin fotoğrafları da yerleştiriliyor. Ayrıca terörist için yapılan müzede de ölü teröristlerin fotoğrafları yayınlanıyor.

Haberdeki son detay ise yeni gömülen teröristlerin mezarına zeytin ağacı dikiliyor.