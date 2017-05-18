Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Erzurum ile Ardahan arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir uzman çavuşun hafif yaralandığı bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRÜYOR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bölgede bu çerçevede "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-14 operasyonu" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Operasyon kapsamında Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şenkaya Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan birliklerce gece saatlerinde icra edilen oynak pusu faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine temas sağlanmış olup, bir terörist silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan aldığımız destekle operasyonlara devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, söz konusu operasyonda bir uzman çavuşun da hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





