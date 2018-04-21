taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Teröristler iş makinesi operatörünü hedef aldı

Tunceli'de yol yapım çalışmasını sürdüren iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu.

DHA | 21.04.2018 - 18:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde, PKK terör örgütünün yol kesme ve araç yakma eylemlerini önlemek amacıyla inşa edilecek güvenlik kulesi için yol çalışması yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği işçilerine, teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarındaki yol yapım çalışması sırasında bir grup terörist tarafından uzaktan açılan ateş sonucu, iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir ağır yaralandı.

Özdemir, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Teröristler iş makinesi operatörünü hedef aldı

OPERASYON BAŞLATILDI

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede havadan ve karadan operasyon başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 10 polis tutuklandı
8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 polis memuru tutuklanırken, 2 polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi
Manisa'da nikah memurunun sorusuna damat, "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah iptal oldu.
Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Çanakkale'de taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'da düzenlenen operasyonda, aralarında kırmızı listede aranan teröristinde bulunduğu 16 PKK'lı öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

72
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

70
Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

70
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

143
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

124
Murat Boz ayrılık haberlerini doğruladı

Murat Boz ayrılık haberlerini doğruladı

42
Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM