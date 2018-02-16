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Teröristler Mehmetçik'ten kaçmak için her yolu deniyor

Rusya'nın resmi televizyon kanalı RT'nin Arapça kanalına konuşan bir terörist, Türk askerinden saklanmak için sivil kıyafetler giydiklerini itiraf etti.

AA | 16.02.2018 - 04:54..
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Teröristler Mehmetçik'ten kaçmak için her yolu deniyor

Rus kanalı Russia Today'e konuşan bir terörist, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'ten kaçmak için sivil kıyafet giydiklerini ve zeytinliklerin arasında saklandıklarını söyledi.

Teröristler Mehmetçik'ten kaçmak için her yolu deniyor

TÜRK ASKERİNDEN KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

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