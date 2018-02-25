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Teröristler milli roketlerle vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken sınır hattına yerleştirilen roket bataryalarından teröristlerin bulunduğu bölgeler nokta atışlarla aralıksız vuruluyor.

AA | 25.02.2018 - 09:54..
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TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı başarıyla icra ediliyor.

Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, güzergah boyunca köylerde yaşayan sivillere yardım elini uzatırken teröristlere de aman vermiyor.

Harekat kapsamında sınır hattına yerleştirilen roket bataryalarından teröristlerin bulunduğu bölgeler nokta atışlarıyla aralıksız vuruluyor.

Teröristler milli roketlerle vuruldu

İHA VE SİHA'LAR KOORDİNAT VERİYOR, SAKARYA ROKETLERİ VURUYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'nda da görev alan roket bataryaları, İHA ve SİHA'lar yardımıyla belirlenen koordinatlara yaklaşık 40 kilometre menzilli milli Sakarya roketlerini ateşliyor. TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi milli roketler, zırhlı birliklerin ve komandoların ilerleyişine destek veriyor.

Teröristlerin toplanma bölgeleri ve lojistik üslerini hedef alan roketler, nokta atışlarla ateş desteğini aralıksız sürdürüyor.

Teröristler milli roketlerle vuruldu

GECELERİ DE VURUYOR

En zorlu hava şartlarında dahi atış yapabilen roket bataryaları, 80 saniyede 40 roketi ateşleyebiliyor.

Geceleri de kullanılabilme özelliğine sahip roket bataryaları, hedef aldıkları bölgelerde yaklaşık 3 kilometre çapındaki alanda etkili olurken teröristlerin savunma hatlarını yerle bir ediyor.

Güvenlik kaynakları, PYD/PKK mensuplarının konuşlandığı alanların büyük titizlikle tespit edildiğini, bu yönde ateş desteği sağlandığını belirterek, roket atışlarının harekata önemli katkı sağladığını bildirdi.

Afrin şehir merkezindeki terör hedeflerini vurabilecek kabiliyete sahip roket bataryalarının önemine işaret eden askeri yetkililer, uzun menzilli atışların başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Teröristler milli roketlerle vuruldu

Mehmetçik teröristleri milli roketlerle vuruyor VİDEO

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