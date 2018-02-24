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Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü bulundu.

AA | 24.02.2018 - 09:27..
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Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

ELLERİNİ BAĞLAYIP BOMBA TUZAKLADILAR

Operasyon sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombası ile tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil olduğu belirlendi.

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tesirsiz hale getirildi. Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

KÖYDE 12 BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek istediğini gözler önüne serdi. TSK ve ÖSO unsurlarınca, dün Maskah köyü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

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