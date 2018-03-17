Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

1 ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almamasını engelleyebileceğini düşünen Amerikan Senatörler, ABD Başkanı Donald Trump'la konu hakkında iletişime geçti.

2 Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Konya'da kontrolden çıkarak tramvay yoluna düşen otomobilin içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.

3 Teröristler Yunanistan'da Alman Konsolosluğu'na saldırdı Türkiye'nin Afrin'de teröristleri öldürmesini istemeyen PKK yandaşları, Yunanistan'ın Kandiye şehrinde bulunan Alman Konsolosluğu'na saldırdı.

4 Mehmetçik'e moral için İstanbul'dan Hatay'a gidiyorlar Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek için toplanan 250 kişi, İstanbul Beykoz'dan Reyhanlı'ya gitmek için yola çıktı.

5 Diyanet FETÖ ve DEAŞ'ın din istismarını anlatacak FETÖ ve DEAŞ din istismarı hakkında hazırlanan el kitabının yakında tamamlanacağını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Belki yüz binlerce bastırıp bütün milletimize dağıtacağız" dedi.

6 Konya'da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu Konya'da bir benzinliğin yazıhanesinde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından korku içinde izlendi. İtfaiye ekiplerinin ummalı çalışması sonucu, yangın patlama olmadan kontrol altına alındı.