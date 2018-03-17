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Teröristler Yunanistan'da Alman Konsolosluğu'na saldırdı

Türkiye'nin Afrin'de teröristleri öldürmesini istemeyen PKK yandaşları, Yunanistan'ın Kandiye şehrinde bulunan Alman Konsolosluğu'na saldırdı.

AA | 17.03.2018 - 04:17..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün militanlarını Türkiye'ye vermeyen Yunanistan, başka bir terör örgütü olan PKK'nın yandaşları tarafından saldırıya uğradı. Teröristler, Girit adasının Kandiye şehrindeki Alman Konsolosluğu’nu saldırdı.

Alman Konsolosluğu'na saldıran teröristler, binada bulunan Alman bayrağını indirdi. Balkona terör örgütü PKK çaputu ve pankart asan militanlar, bilgisaraylardan tüm AB ülkelerine mail gönderdi.

Konsolosluk binasındaki eşyalara da zarar veren teröristler, yaptıkları saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Teröristler Yunanistan'da Alman Konsolosluğu'na saldırdı

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