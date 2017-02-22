Teröristlerce katledilenlerin mezarlığı şehitlik oldu

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatıyla ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan mahalledeki 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişinin toprağa verildiği mezarlığın çevre düzenlemesi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünce şehitliğe dönüştürülen mezarlık çöp ve molozlardan temizlendi, ardından bölgenin mimarisine uygun taş kaplama yapıldı. Mezarlık alanına şehitlik olduğunu gösteren bayrak konuldu ve 8 şehidin anısına çeşme inşa edildi.

İlçeden, şehitliğin bulunduğu mahalleye kadar olan 15 kilometrelik yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Nusaybin Belediye Başkan Vekili Baysal, "Şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek istedik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Şehit yakınları da Nusaybin Belediye Başkan Vekili Baysal'ın şehitliğe sahip çıkmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'ne yapılan baskında Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.