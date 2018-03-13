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Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

PKK yandaşları, Afrin harekatına destek veren Avrupa ülkelerine, bu desteğin bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 12:53..
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Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

TSK'nın Afrin'de huzur ve barış getirmeye yönelik başlatmış olduğu harekat tüm hızıyla devam ederken, PKK'nın Avrupa yapılanması, Almanya'da, protesto girişimlerinde bulunarak kara propaganda yapmaya devam ediyor.

Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

AVRUPA'YI TEHDİT ETTİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın farklı bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden PKK destekçileri, Alman polislerinden dayak yedikten sonra Avrupa sokaklarını 'yıkıma uğratma' tehditleri savurarak bu desteğin bedelini ödeyeceksiniz dedi.

Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Teröristler, Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camiye molotoflu saldırı düzenledi. Bununla yetinmeyen PKK'lılar, ülkenin farklı bölgelerinde Türklerin bulunduğu ev ve iş yerlerine farklı zamanlarda saldırılar gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırganların yakalanmasını isteyen Ankara, Almanya'ya nota verdi.

Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı VİDEO

Almanya'da camiye saldıran PKK'lılar VİDEO

Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

Teröristlerden Avrupa ülkelerine tehdit

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