Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti.

Can kaybının meydana gelmediği olayda binalarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra sağlık ekipleriyle olay yerinde inceleme başlattı.

VALİ TEKİNARSLAN: "CAN KAYBIMIZ YOK"

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Can kaybımız yok. 1 yaralımız var. Bize 1 tane atana biz 100 tane atacağız" dedi.

Teröristlerden Kilis'e roketli uçaksavarlı saldırı

2 EVE UÇAKSAVAR MERMİSİ İSABET ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör örgütü PYD/PKK'nın taciz ateşi sonucu Kilis'in sınırhattındaki 2 eve uçaksavar mermileri isabet etti.

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasıyla terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Gülbaba bölgesinin karşısından taciz ateşi yapıldı.

TSK'DAN MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Bunun üzerine bölgede konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi.

Taciz ateşi nedeniyle bazı uçaksavar mermileri de sınır hattındaki 2 eve isabet etti.

Evine uçaksavar mermisi isabet eden Abdurrahman Yıldırım, oğlunun tek başına kaldığı sırada olayın gerçekleştiğini söyledi. Eve geldiğinde ahır bölümünün tentesinden giren merminin duvarda kaldığını gördüğünü anlatan Yıldırım, "Duvardaki mermiyi çıkardık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. İnşallah kimseye de bir şey olmadan askerlerimiz neticeye ulaşır." diye konuştu.



Jandarma ekipleri iki evde de inceleme başlattı.