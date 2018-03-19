taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.254
USD
3,9417
EURO
4,8394
ALTIN
166,10
PETR
65,7500

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

TSK ve ÖSO'nun YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'de, teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği kent sakinleri "Türk askeri geldi, umut oldu." dedi.

AA | 19.03.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK, 20 Ocak'ta ÖSO desteğiyle başlattığı harekat kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'de sivillerin, terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini huzura bıraktı.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle güvenli bölgelere kaçan siviller, ilçe merkezine dönmeye başlarken teröristlerin canlı kalkan olarak kullanmak için gitmelerine izin vermediği siviller de yaralarını sarmaya çalışıyor.

BAZI BİNALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Teröristlerin ilçeden ayrılmadan önce caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere birçok binaya patlayıcılarla zarar verdiği kentte, bu nedenle bazı ev ve binaların kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

35 KİŞİ BİR BİNANIN BODRUMUNDA KALDI

Terörün acı yüzüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan ve harekatın ardından ilçeden ayrılmak için girişimde bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Kürt kökenli 35 kişilik akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolara sığındı.

Yaklaşık bir ay depolarda kalan aileler, Türk askerinin ilçeye girmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

"CANIMIZDAN BEZDİRDİLER"

Geçirdikleri acı dolu günleri unutmak isteyen Suriyeliler, bundan sonraki süreçte kendilerini güzel günlerin beklediğine inanıyor.

Sivillerden 38 yaşındaki Heysem Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi işgal ettiği dönemde uyguladığı baskıcı tutum nedeniyle insanları canından bezdirdiğini söyledi.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

"İLÇEDEN AYRILMAMIZA İZİN VERİLMEDİ"

Evlerini bırakmamak için uzun süre bu baskılara sabrettiklerini belirten Alo, operasyonun başlamasının ardından ilçeden defalarca ayrılmak istediklerini ama buna izin verilmediğini dile getirdi.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

"ALAHA ŞÜKÜR TÜRKİYE GELDİ"

Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar verdiklerini kaydeden Heysem Alo, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Zaten bu operasyon başlamadan önce de pek rahat değildik. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak istemiyorlar. Allah'a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Zor bir dönem geçirdik ama inşallah bundan sonraki günler çok daha güzel olacak. İnşallah tüm ülke huzura kavuşur."

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar


ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

42 yaşındaki Ranya Muhammed de sığınak olarak kullandıkları depoda geçirdikleri günlerin çok uzun ve zorlu olduğunu dile getirerek, özellikle çocukların korku dolu günlere şahit olduklarını söyledi.

Birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten Muhammed, yatalak hasta babasının da kendileriyle saklanmak zorunda kaldığını ve bu süreçte ilaç alamadıklarını kaydetti.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

"TÜRK ASKERİ GELDİ, UMUT OLDU"

Teröristlerin gittiğini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını vurgulayan Suriyeli kadın, "Neler yaşadığımızı anlatmak imkansız, bir sürü çocuk var ve onları zapt edemiyorduk. Elimizden sadece dua etmek geliyordu ve biz de onu yapıyorduk. Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu. Umarım onlar bir daha geri dönmezler." şeklinde konuştu.

Çocuklardan 11 yaşındaki Sena Alo da uzun süre sonra ilk kez bugün dışarı çıktığını ve sokakta oynamayı çok özlediğini anlattı.

Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün TSK fişleme belgesi albaydan çıktı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK personeliyle, Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan sanık eski albay Murat Korkmaz'ın yüzlerce askeri örgüt kriterlerine göre fişlediği ortaya çıktı.
İlkokul bahçesinde silahlı kavga
Şanlıurfa'da bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler, öğrencilerin gözleri önünde silahlı çatışmaya girdi. Korkan öğrencileri öğretmenleri, "Ağabeyler oyun oynadı" diyerek sakinleştirdi.
Roket menzilinden çıkan Kilis'te huzur hakim
Afrin kent merkezinin kurtarılmasından sonra sınırları temizlenen Kilis’in roket menzilinden çıkması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Suriye'de eğitim alan TKEP/L üyesi İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da saldırı planlayan yasadışı TKEP/L üyesi bir kişi, evine yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

48
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

223
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

15
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

70
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

49
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM