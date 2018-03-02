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Teröristlerden temizlenen köylerde ezan okunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başarılı bir şekilde operasyonu yürütürken birçok noktayı teröristlerden temizledi. Teröristlerden arındırılan köylerde ise ezan sesi yankılanıyor.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 20:52..
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Teröristlerden temizlenen köylerde ezan okunuyor

TSK'nin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 42. gününe girdi.

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI

Afrin merkezine başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, bölgede teröristleri kıskaca almış durumda. Stratejik noktaları teker teker temizleyen Türk ve ÖSO askerleri bugüne kadar 2295 teröristi öldürdü.

Teröristlerden temizlenen köylerde ezan okunuyor

Teröristlerden temizlenen köylerde ezan okunuyor

MEHMETÇİK, KURTARILAN KÖYLERDE EZAN OKUYOR

Bölge halkını Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturan Türk askeri, teröristlerden arındırdığı köylerde ezan okuyor.

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