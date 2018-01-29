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Teröristlere cesaret hapı diye uyuşturucu vermişler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri etkisiz hale getirerek ele geçirdiği Burseya Dağı'nda, PYD'ye ait uyuşturucu hap bulundu.

AA | 29.01.2018 - 05:32..
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Terör örgütlerinin militanlarına cesarat ilacı olarak verilen uyuşturucu haplar, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.

Teröristlere cesaret hapı diye uyuşturucu vermişler

"SİZE ENERJİ VERECEK" DİYEREK KANDIRMIŞLAR

Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'a ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

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