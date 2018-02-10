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Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Afrin'deki YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan cesaret verici 250 bin uyuşturucu hap, Adana polisinin titiz çalışmasıyla ele geçirildi.

DHA | 10.02.2018 - 09:46..
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Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyoneti adım adım takipe aldı. İçerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z. (37) ve M.A.'nın (29) bulunduğu plastik kasa yüklü kamyonet, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda durduruldu.

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

İki şüpheliyi araçtan indiren polis, özel eğitimli köpek ile kamyonette yaptığı aramada, kasaların arasına gizlenen uyuşturucu haplar bulundu.

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı VİDEO

TERÖRİSTLERE CESARET VERİYOR

Ele geçirilen hapların önce Hatay'a, ardından da yine kaçak yollarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristelere götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı.

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Bu hapın insan beynine direkt etki edip, sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, kalp ritminin hızlandırıp, vücut ısılarının artarak aşırı bir enerji kazandırdığı belirtildi. Ayrıca ekipler, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğunu belirledi.

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ş.Z. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı



Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

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