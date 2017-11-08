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Putin'in gündemi teröristlere yapılan silah sevkiyatları

Putin, küresel silah piyasası katılımcılarını sorumlu davranmaya çağırarak, teröristlere silah sevkiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

08.11.2017 - 11:47
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Putin'in gündemi teröristlere yapılan silah sevkiyatları

Rus haber ajansı İnterfax’ta yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ”Son dönemde daha da belirgin olan bir sürü endişe verici eğilimleri görüyoruz. Bunu söylerken,  bazı silah piyasası aktörlerinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesinden ve bağımsız devletlere yapılan direk tehditlerden bahsediyorum.” dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELENİN TAKLİDİ YAPILIYOR"

Putin şöyle konuştu:

"Terör örgütleri ile gerçek mücadele yerine bu mücadelenin taklidi yapılıyor, kontrolsüz silah sevkiyatı hacmi artıyor. Sıcak noktaların ve çatışma bölgelerinin bazı aktörler için çok karlı işe, askeri ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelere ve bölgelere yasadışı silah sevkiyatların gerçekleştirilmesi imkanına dönüştüğü hissi veriliyor. Silah ihracatı herhangi bir ülke için büyük sorumluluktur."

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