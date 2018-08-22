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Teröristlere yardıma gidenleri İHA tespit etti

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya malzeme götürdükleri İHA ile tespit edilen 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA | 22.08.2018 - 10:49..
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20 Ağustos’ta Şırnak Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde, işbirlikçi şahıs veya şahısların erzak ve yaşam malzemesi tedarik ederek terör örgütü PKK mensuplarına teslim edeceğine dair istihbarat bilgisi elde edildi.

JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

Bunun üzerine bölge İHA ile takip altına alındı. M.G., İ.G., O.G. ve R.G. isimli şahısların malzemeleri örgüt mensuplarına teslim etmek için intikal ettiklerinin görülmesi üzerine bölgeye Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler sevk edildi. Düzenlenen operasyonda şahıslar malzemelerle birlikte yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristlere yardıma gidenleri İHA tespit etti

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