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Teröristleri vuran SİHA'larda Kızıl Elma mesajı

Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma ve Yörük Ana imzasını taşıyan SİHA'nın fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 09:08..
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Teröristleri vuran SİHA'larda Kızıl Elma mesajı

Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında  kararlılıkla devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

CHP ve HDP'den gelen itirazlara rağmen Baykar Makina tarafından üretilen, silahlı ve silahsız insansız hava araçları örgüte vurulan darbelerde oldukça etkili oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda da kullanılan SİHA'lar, başarılı operasyonlara imza attı.

KIZIL ELMA VE YÖRÜK ANA İMZASI

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Kızıl Elma ve Yörük Ana imzalı TB 2 SİHA fotoğrafını paylaştı.

Bayraktar, paylaşımına "Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde... Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla" notunu düştü.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Teröristleri vuran SİHA'larda Kızıl Elma mesajı

Teröristleri vuran SİHA'larda Kızıl Elma mesajı

Teröristleri vuran SİHA'larda Kızıl Elma mesajı

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