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Teröristlerin cenazesini HDP'li vekiller teslim aldı

Muğla'da düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürülmüştü.

11.10.2017 - 15:54
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Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden Roshad Seckin ve Musa Arslan'ın Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı.

YAKINLARI VE HDP'LİLER ORADAYDI

Teröristlerin cenazelerini, yakınlarının yanı sıra HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Mardin Milletvekili Erol Dora da geldi. Cenazelerin, Mersin ve Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi. Öte yandan, cenazelerin teslimi sırasında jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Teröristlerin cenazesini HDP'li vekiller teslim aldı

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda 5 Ekim'de 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilmiş, teröristlerden 2'si kaçmış, biri ise Köyceğiz'deki bir portakal bahçesinde el bombası patlatarak ölmüştü. Teröristin İran uyruklu olduğu belirlenmişti.

Teröristlerin cenazesini HDP'li vekiller teslim aldı

Teröristlerin cenazesini HDP'li vekiller teslim aldı

Teröristlerin cenazesini HDP'li vekiller teslim aldı

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