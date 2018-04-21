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Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu

Afrin'de arama tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bir okulda EYP ve 19 bin adet pil buldu.

İHA | 21.04.2018 - 02:49..
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Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu

Zeytin Dalı Harekatı ile ABD ve Batı'nın desteklediği terör örgütü PKK, Afrin'den temizlendi. Türkiye Afrin'in gerçek sahiplerine bırakmaya devam ederken, Mehmetçik ise arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu

OKULLARI BİLE DEPO GİBİ KULLANMIŞLAR

Afrin ilçe merkezinin kontrolünü sağlayan TSK, ÖSO birlikleriyle didik didik patlayıcı arıyor.

Dün Afrin'de EYP'ye bir şehit daha veren Mehmetçik, bugün hain örgütün bir deposunu buldu. Teröristler, depo için de miniklerin okulunu kullanmış.

Afrin'de bir okul binasında yapılan aramada, el yapımı patlayıcı ve telsizlerde kullanılan 19 bin adet pilin ele geçirildiğini açıkladı.

Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu


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