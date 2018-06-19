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Teröristlerin gözetleme kuleleri deşifre oldu

Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonda, teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

İHA | 19.06.2018 - 19:34..
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Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyon aralıksız devam ediyor.

Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken, teröristlerin güvenlik güçlerini takip ettiği gözetleme kuleleri ortaya çıktı.

Teröristlerin gözetleme kuleleri deşifre oldu VİDEO

GÖZETLEME KULELERİ İMHA EDİLDİ

Dağlık alanda kayalıklar arasında güvenlik güçlerini gözetlerken, ormanlık alanda ise teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

Güvenlik güçleri deşifre ettiği kuleleri tek tek imha etti.

Teröristlerin gözetleme kuleleri deşifre oldu

Teröristlerin gözetleme kuleleri deşifre oldu

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