Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor

Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'nın hedef aldığı Çalık ve DEAŞ'ın saldırıda bulunduğu Canbolat Tekke camileri, bakım ve onarım çalışmalarının ardından bu yıl yeniden ibadete açılacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suriye'deki iç savaştan etkilenen kentlerin başında gelen Kilis'te son iki yılda hedef gözetmeksizin yapılan roketli saldırılarda siviller hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

HASAR GÖREN CAMİLER AYAĞA KALDIRILIYOR

Kente, iki yıl önce DEAŞ terör örgütü tarafından Osmanlı'nın Kilis Sancak Beyi Canbolat Bey tarafından Tekke Mahallesi'nde 1553'te yaptırılan Canbolat Tekke Camisi, hedef alındı. Terör örgütü PYD/PKK ise işgal ettiği Afrin'den roketli saldırı düzenleyerek "Çalık Hacı Ali" lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa'nın 1682 yılında inşa ettirdiği Çalık Camisi'ne zarar verdi.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Saldırılar sonucu hasar gören Tekke Camisi'nde Fırat Kalkanı Harekatı ile roket mermilerinin atıldığı bölgenin DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasının ardından, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çalık Camisi'nde de saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ibadethanedeki molozlar temizlenerek hazırlanacak proje kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"TEMMUZ AYINDA HİZMETE AÇILACAK"

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe konuyla ilgili olarak, "Bilindiği gibi her iki camimiz de Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tarihi eserlerimiz. Allah razı olsun Vakıflar Genel Müdürlüğümüz her yerde olduğu gibi bu eserlerin yeniden ihyası yolunda her türlü gayreti gösteriyor. Tekke Camimiz o müessif hadiseden sonra yeniden tepeden tırnağa restore ediliyor. İnşallah belirlenen tarihiyle temmuz ayında halkımızın hizmetine açılacak. Çalık Camimiz de sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'nun incelemesindeki beyanıyla inşallah en kısa sürede ihalesinin yapılıp, restorasyonu tamamlanıp milletimizin, toplumumuzun hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.