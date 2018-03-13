taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.532
USD
3,8602
EURO
4,7771
ALTIN
164,64
PETR
65,0600

Teröristlerin hendekleri köprülerle aşılacak

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile terör örgütünün kazdığı derin çukurları aşmak için kullanılacak köprüler sınıra gönderildi.

AA | 13.03.2018 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Gündem

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Teröristlerin hendekleri köprülerle aşılacak

AFRİN KUŞATMADA

Harekat kapsamında tank ve mayın temizleme araçları ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüleri taşıyan araçlar Hatay'a ulaştı.

Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi. Sınır hattında askeri helikopterlerin uçtuğu görüldü.

Teröristlerin hendekleri köprülerle aşılacak

Teröristlerin hendekleri köprülerle aşılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz
Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.
Cumhurbaşkanı: 3400 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Isparta, şehidini uğurladı
Ağrı'da teröristlerle çatışarak şehit düşen Uzman Çavuş Göksel Koç, baba evi olan Isparta'ya getirildi.
Diyarbakır'daki çatışmada 2 asker şehit oldu
Valilik, Diyarbakır Dicle'deki çatışmada iki askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

117
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

55
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

94
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

71
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

80
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

405
TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM