Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu kapsamında düzenlenen hava atışlarında PKK'lı teröristlerin barınak, sığınak, bina, silah, araç gereçleri hedef alınıyor ve tam isabetle vuruluyor.
TERÖRİSTLERİN TÜNELİ İMHA EDİLDİ
TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.
Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu VİDEO