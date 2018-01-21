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Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu kapsamında düzenlenen hava atışlarında teröristlerin barınak, sığınak, bina, silah, araç gereçleri hedef alınıyor.

DHA | 21.01.2018 - 08:26..
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Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu kapsamında düzenlenen hava atışlarında PKK'lı teröristlerin barınak, sığınak, bina, silah, araç gereçleri hedef alınıyor ve tam isabetle vuruluyor.

TERÖRİSTLERİN TÜNELİ İMHA EDİLDİ

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu VİDEO

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

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