taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Teröristlerin özel kıyafeti

Van'da PKK'nın kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonda teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DHA | 21.04.2018 - 13:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi.

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi.

ÖZEL KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin özel kıyafeti

Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Teröristlerin özel kıyafeti



Teröristlerin özel kıyafeti



Teröristlerin özel kıyafeti



Teröristlerin özel kıyafeti



Teröristlerin özel kıyafeti



Teröristlerin özel kıyafeti

Teröristlerin özel kıyafeti

Teröristlerin özel kıyafeti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Teröristlerin yaktığı okulu öğrenciler güzelleştirdi
Van'ın Edremit ilçesinde PKK'lı teröristlerce defalarca yakılan Kurubaş İlk ve Ortaokulunun duvarlarına üniversite öğrencilerince resimler çizildi, bahçesine fidan dikildi.
Gürültüye 3,3 milyon lira ceza kesildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 2018'in ilk çeyreğinde yapılan bin 675 gürültü denetiminde, 3 milyon 315 bin 183 lira cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.
Erdoğan'a Tarabya'da yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4254 terörist öldürüldü
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4254, son bir haftada gerçekleştirilen yurt içindeki terör operasyonlarında ise 37 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

56
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

64
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

139
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

115
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

46
Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

98
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM