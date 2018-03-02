Teröristlerin sığınakları tek tek imha ediliyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri kırsal alanda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Arama tarama faaliyetlerini sürdüren, Mardin ve çevresinde terör örgütlerinin inlerine giren güvenlik güçleri teröristler tarafından gömülen mühimmatları da ele geçirmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Mardin’in Dargeçit ilçesi Harmanlı kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde gömülü olarak 1 adet bixi makineli tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı , 4 adet anti personel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet EYP için hazırlanmış tüp, 300 metre kablo, 14 adet pil bloğu, 1 adet demir testeresi, örgütsel doküman ve örgüt mensuplarına ait giyim malzemeleri ele geçirildi.