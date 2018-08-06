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Şırnak'ta teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

Şırnak Beytüşşebap'ta bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip imha ediliyor.

İHA | 06.08.2018 - 10:49..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti.

Şırnak'ta teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

3 ODALI EVLER

Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti.

Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti.

Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.

Şırnak'ta teröristlerin sığınakları yerle bir edildi VİDEO

Şırnak'ta teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

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