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Teröristlerle fotoğrafı olan HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

PKK'ya yönelik yapılan operasyonda tutuklananların sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Murat Karayılan ile fotoğrafı bulunan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç da tutuklandı.

AA | 09.10.2018 - 22:24..
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HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

TERÖRİSTLERE YATAKLIK YAPANLARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüte yardım ve yataklık yaparak eleman temin eden şahıslara yönelik 6 Ekim'de eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 polis üniforması, suç unsuru teşkil eden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve aralarında HDP Batman İl Başkanı Toğuç'un da bulunduğu 7 şahsın tutuklandığı, 2 zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.

Teröristlerle fotoğrafı olan HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

KARAYILAN VE KOÇGİRİ İLE FOTOĞRAFI VAR

Öte yandan, Toğuç'un terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün sözde Rusya sorumlusu Derya Koçgiri kod isimli Naciye Çakmak ve örgütün kuryesi Yaşar Bozan'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca, 6 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Teröristlerle fotoğrafı olan HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

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