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Terörle mücadele: 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

14.05.2017 - 13:09
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü üyesi 5 kişi, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

SİLOPİ

Şırnak merkezdeki operasyonda ise dört sığınakta yapılan aramalarda bir M-16 piyade tüfeği, bir tabanca, bir jeneratör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

ŞENYAYLA

Diyarbakır-Muş-Bingöl arasındaki Şenyayla bölgesindeki operasyonda bir tabanca, bir av tüfeği, 285 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ŞEMDİNLİ

Güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki arazi aramalarında ise 6 LAW tanksavar silahı ve 5 el bombası buldu.

MUTKİ, SOLHAN VE NURHAK

Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında iki sığınak ve bir depoda çok miktarda gıda maddesi ele geçiren güvenlik güçleri, Bingöl'in Solhan ile Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçeleri kırsalındaki arazi aramalarında bölücü terör örgütüne ait çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirdi.

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