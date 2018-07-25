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Terörle mücadele kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri, Meclis'ten geçti.

İHA | 25.07.2018 - 01:02..
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Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri görüşülerek TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Özel güvenlik istihdamına yönelik olarak, özel güvenlik görevlisi sayısının on kişiyi geçmemesi halinde özel güvenlik bölümüne en az lise mezunu olma şartı aranacak.

Kamu görevlilerinin iadesi Devlet Personel Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacak.

YARGIDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu salt çoğunluğu, Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay Daire Başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, hakim ve savcılar hakkında Hakim ve Savcılar Genel Kurulu, askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı’nın Başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimlerden seçilecek iki askeri hakim komisyonca ve Sayıştay Başkanı’nı başkanlığında başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek Daire Başkanı ve bir üyeden oluşacak komisyonca meslekte kalmalarına uygun olmadığına ve meslekten çıkarmalarına karar verebilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile kamu görevinden çıkarılabilecek. Yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilecek.

Teklifin maddelerin tümü görüşülerek kabul edildi, fakat Kanun Teklifinin tümü oylaması yapılmadı.

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