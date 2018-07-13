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Terörle mücadele yasası çalışmasına HDP karşı çıktı

CHP oylarıyla Meclis'e taşınan Kandil'in partisi HDP'nin ilk işi, terörle mücadeleye takoz olma girişimi oldu.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 07:33..
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Terörle mücadele yasası çalışmasına HDP karşı çıktı

Terörle mücadele yasası çalışmasına HDP karşı çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 24 Haziran seçimlerinde Doğu'da büyük bir oranda oy kaybetti.

Örgütün partisi, CHP tarafından yapılan "Her evden bir oy HDP'ye" uyarılarıyla Batı'da oylarını artırarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

HDP KARŞI

PKK'nın siyasi kanadının Meclis'te ilk karşı çıktığı konu ise terörle mücadele yasası çalışmaları oldu.

OHAL sonrası terörle mücadelenin devam edebilmesi için AK Parti ile MHP'nin yaptığı çalışmalar hakkında HDP'den itiraf geldi.

CHP'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Bu yasa çalışmasıyla OHAL'in kalıcı hale geleceğini savunan HDP'lilere CHP'den de destek geldi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, "Hükümet, OHAL'i yaşamın her alanına müdahale etmenin aracı haline getirdi. Parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldı. Şimdi ise yasal bir kılıfla OHAL'i kalıcı hale getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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