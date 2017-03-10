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Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı.

10.03.2017 - 10:23
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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

1 HAFTALIK RAKAMLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İLK GÜNDEN BUGÜNE KADAR..

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647’si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 DEAŞ, 425’i ölü olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedefin imha edildiği bildirildi.

 

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