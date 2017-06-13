Terörle mücadelede 6 aylık bilanço

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vuruldu.

Bu kapsamda 1 Ocak-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt içinde 431'i ölü, 16'sı yaralı, 82'si yakalama olmak üzere 529 terörist, yurt dışında ise 406'sı ölü, 46'sı yaralı olmak üzere 452 terörist etkisiz hale getirildi.

157 TERÖRİST TESLİM OLDU

Operasyonlarda yaklaşık 6 ayda 981 teröristin etkisiz hale getirildi, terör örgütü PKK'dan kaçan 44'ü yurt içinden, 113'ü ise yurt dışından olmak üzere 157 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Yine söz konusu dönemdeki operasyonlarda bin 460 kalaşnikof silah, av tüfeği ve tabanca, 61 biksi ve MG-3 makineli tüfek, 38 keskin nişancı tüfeği, 122 füze, roket ve tanksavar, 16 havan, 16 doçka ile 557 bin 565 mühimmat ele geçirildi, tespit edilen 603 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sağlandı.

Bilgilendirmede, yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütüne ait yurt içindeki silah ve mühimmat depolarının büyük oranda ele geçirildiği ve imha edildiği belirtilerek, bu terör örgütünün adeta nefes alamayacak hale getirildiği vurgulandı.

"İRAN ÜZERİNDEN SİLAH TEMİNİ..."

PKK'nın yurt dışından silah ve mühimmat temini arayışına girdiği belirlendi. Bu kapsamda en son Van'ın Gürpınar ilçesinde ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın, örgütün Suriye ve Irak'tan sonra İran üzerinden de silah temini gayreti içinde olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.