taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.003
USD
4,8103
EURO
5,6033
ALTIN
189,12
PETR
72,5500

Terörle mücadelede yeni düzenleme Adalet komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 13 maddesi kabul edildi.

AA | 20.07.2018 - 01:56..
  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor.

Teklifin, askeri mahallerde yapılacak arama işlemlerine ilişkin maddesi hakkında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, düzenlemenin "rövanşist bir hüküm" olduğunu öne sürdü.

Aydoğan, "Askeri makamların bu işin dışında tutuluyor olması bir dönemin bütün günahının sadece askerler üzerine yüklenerek bu işten çıkılıyor olacağı düşüncesidir." görüşünü savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yapılan düzenlemenin, anayasal hukuk düzeninin devletin hukuk otoritesini tesis etmesi amacıyla yapıldığının açık olduğunu söyledi.

Düzenlemenin sadece bu madde bağlamında değerlendirilirse yanlış olacağına işaret eden Özkan, "Teklifin tüm maddeleri değerlendirildiği zaman aslında bir taraftan emniyetin, askeriyenin, yargının ve devletin tüm organlarının içerisindeki hukuk dışı yapılanmaları bir taraftan tasfiye etme iradesini ve kararlılığını ortaya koyarken, diğer taraftan da bütün devlet otoritesini kullanan kamu ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin hukuk içerisinde faaliyet yerine getirdiğini ve buna güvenle bakılması gereğini de ortaya koyuyor. Devletin içerisine girmiş bir yapının, derin ve paralel yapıların Türkiye'de hukuk düzenini, devlet otoritesini ne kadar sarstığı, ulusal barışımızı ve birliğimizi tehdit ettiği ortadadır." ifadelerini kullandı.

"Düzenleme çok açık ve net" diyen Cahit Özkan, düzenlemenin sivilleşmenin ve hukuk devleti olmanın bir gereği olduğunu dile getirdi.

Komisyonda 13,5 saat süren müzakerelerin ardından 26 maddelik teklifin ilk 13 maddesi kabul edildi.

Görüşmelere bugün devam edilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

113
Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

25
Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı

Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı

35
Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

19
Giresun'da teröristlerle çatışma: 1 asker yaralı

Giresun'da teröristlerle çatışma: 1 asker yaralı

12
Kanada'dan Kars'a atalarının izini sürdüler

Kanada'dan Kars'a atalarının izini sürdüler

4
Terörle mücadelede yeni düzenleme Adalet komisyonunda

Terörle mücadelede yeni düzenleme Adalet komisyonunda

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM