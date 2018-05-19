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Terörle mücadelenin kahramanları

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'ı, Afrin'de YPG'yi bozguna uğratan askerlerimiz yurt içi operasyonlarda da PKK'lı teröristlere dağları zindan ediyor.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 11:24..
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Terörle mücadelenin kahramanları

Fotoğrafın nerede çekildiği henüz belli değil, çok önemli de değil.

Tunceli'de, Diyarbakır'da, Siirt'te, Hakkari'de, Şırnak'ta ve vatanın her köşesinde terörle mücadele kahramanları ayak basmadık yer bırakmıyor.

SIRTLARINDA AĞIR YÜKLE DAĞLARDALAR

Omuzlarındaki sorumluluğa, sırtındaki ağır yüke aldırmadan yola koyulan Mehmetler terör örgütünün kış üslenmesinden çıkmamasına izin vermiyor, teröristlere bahar aylarını zehir ediyor. Askerlerimiz, terör örgütü PKK yerleşmesin diye dağlardan hiç inmiyor, yatağını ve yemeğini de yanlarında taşıyor.

Terörle mücadelenin kahramanları

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