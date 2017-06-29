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Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde yoğun komando eğitiminden geçiriliyor.

29.06.2017 - 11:58
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) profesyonel askerliğe geçiş çalışmaları kapsamında ilk kez 2011 yılında alımına başladığı sözleşmeli erler, terörle mücadele edilen bölgelerdeki arazi yapısına benzer şartlara sahip Isparta'da, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi bünyesinde eğitimlerden geçiyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

ZORLU KOMANDO EĞİTİMİ

AA ekibinin izlediği nefes kesen eğitimlerin verildiği merkezde, ilk olarak üç haftalık temel eğitimlerden geçen sözleşmeli erler, daha sonra terörle mücadele ağırlıklı zorlu komando eğitimine alınıyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Karşılaşabilecekleri her türlü arazi şartı ve mekanda görev yapmaları beklenen sözleşmeli erler, sekiz haftalık komando ihtisas eğitiminde istenilen seviyeye ulaşıyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI TAM TEŞEKKÜLLÜ EĞİTİM

Sözleşmeli erler, fiziki ve psikolojik yeterliliğe ulaşmasının ardından ilk olarak terör örgütlerinin kullandıkları malzemelerle oluşturulan el yapımı patlayıcılara karşı eğitimlerden geçiyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Daha sonra meskun mahalde terörle mücadele eğitimine geçen sözleşmeli erler, burada bazen metruk bir binadan bazen ise duvara açılan bir mazgaldan kendilerine tehdit oluşturan terör örgütü üyelerinin nasıl etkisiz hale getirileceğini uygulamalı öğreniyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Senaryo gereği pusuya düşen sözleşmeli erler, kriz anında soğuk kanlı kalmayı, karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlardan kurtulmanın yollarını belirliyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

SARP ARAZİ VE DERİN KANYONLARDAN GEÇİYOR

Meskun mahallerde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından terörle mücadele bölgelerinde karşılaşabilecekleri arazi şartlarına uyum sağlamaları istenen sözleşmeli erler, kilometrelerce yol yürüyor, sarp arazi ve derin kanyonlardan geçiyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Gece intikali olarak adlandırılan gece yürüyüşlerinde düşman kuvvetlerine fark edilmemek için bazen bataklık bazen de göletlerden geçmek zorunda kalan askerler, bu şekilde düşman bölgesine hiç beklenilmeyen yerden sızarak yarattığı şokla düşmanı yok etme kapasitesine ulaşıyor.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin yoğun verildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde görevlendirilen sözleşmeli komandoların aynı zorlu eğitimlerden geçen daha önceki dönem personeli, TSK'nın gerçekleştirdiği Şah-Fırat ve El-Bab operasyonlarına katılmıştı.

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler

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