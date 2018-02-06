Terörü lanetleyen CHP Tunceli vekili liste dışı kaldı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı'nda, parti meclisi için hiç bir listeye girmeyi kabul etmeyerek, liste dışı bağımsız aday olan ve kotadan dolayı liste dışı kalan, terör örgütü PKK’ya karşı sesini net olarak çıkartan ve Tunceli’de "Teröre Lanet Yürüyüşü" de organize eden Milletvekili Gürsel Erol, kurultayla ilgili değerlendirmede bulundu.

"SANIYORUM Kİ SIRALAMADA YER ALAMAYACAĞIZ"

Erol, “Keşke CHP’nin kurultayı ile ilgili gıda zehirlenmesi, aksaklıklar, adayların imzalarının tartışma konusu, belediye başkanlarının siyaseti tekelleştirmek için parti bünyesinde etkili olduğu tartışmalarla ilgili gündeme gelmeseydik. Keşke bugün CHP’nin kurultayında yalnızca bu sorunları tartışan bir CHP kurultayı değil, Türkiye’yi 2019 yılda iktidara taşıyacak, umut olacak kurultayı yaşasaydık. Kotadan dolayı sanıyorum ki sıralamada yer alamayacağız. Sonuç itibarıyla Tunceli milletvekiliyim." dedi.

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